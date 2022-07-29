Пожар в хостеле на юге Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле на Алма-Атинской улице, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Там добавили, что происходило возгорание на первом этаже, где находился хостел, шестнадцатиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа спасен один человек. К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни. Трех человек осматривают медики", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар начался в общежитии на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В свою очередь, Агентству "Москва" источник в экстренных службах сообщил, что все восемь погибших были постояльцами хостела.