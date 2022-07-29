Возбуждено уголовное дело по факту пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что после ликвидации возгорания следователи приступят к осмотру места происшествия, проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате пожара погибли восемь человек. Был спасен один человек. Также сообщалось, что решетки на окнах и попытки самостоятельно потушить возгорание привели к большому числу погибших.

