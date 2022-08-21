Автомобиль загорелся на проспекте Мира. При этом из-за ЧП там собралось не менее десятка машин.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Остальные легковушки, по предварительным данным, не повреждены.

Движение в сторону области осуществляется только по трем полосам из пяти. О пострадавших информации нет.

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