В Москве сожгли автомобиль чиновника Минобороны

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве женщина облила бензином и подожгла автомобиль сотрудника министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, происшествие случилось на Ленинградском шоссе.

В настоящее время женщину задержали и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за поджог автомобиля задержали 28-летнего жителя Костромской области. По предварительным данным, злоумышленник со своим знакомым заранее спланировал действия. Они отыскали припаркованный автомобиль ночью в одном из дворов. На транспорте были символы в поддержку спецоперации России на Украине.

