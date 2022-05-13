"Московский патруль": в Солнечногорске задержан подозреваемый в поджоге

Мужчина чуть не поджег себя вместе с автомобилем. Подмосковные полицейские задержали предполагаемого пиромана, который устроил пожар в Солнечногорске.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, что задержанный облил одну из иномарок зажигательной смесью. Пламя быстро охватило авто и штаны поджигателя. Тушил одежду злоумышленник набегу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.