Прокуратура организовала проверку после гибели собаки на борту "Аэрофлота"

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки информации о гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Челябинск – Москва.

"В публикациях указано, что 13 мая пассажирка рейса Челябинск – Москва-Шереметьево сдала в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии хозяйка обнаружила животное без признаков жизни", – говорится в заявлении прокуратуры.

При выявлении надзорным ведомством нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".