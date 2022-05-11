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Член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин сообщил, что в Госдуме планируют ужесточить ответственность за поджог травы и иные нарушения противопожарной безопасности передает Агентство "Москва".

"Наша фракция ("Единая Россия". – При. ред.) и Госдума поддержим это предложение, тем более что мы уже в первом чтении в марте приняли законопроект, который был внесен законодательным собранием Кемеровской области – Кузбаса, который увеличивает штрафы и для граждан, и для должностных лиц, для юридических лиц", – заявил депутат.

Вяткин подчеркнул, что рассмотреть законопроект рассчитывают до конца весенней сессии Госдумы. Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, а именно в статьи 8.32 ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах") и 20.04 ("Нарушение требований пожарной безопасности").

По словам депутата, размер взысканий для граждан вырастет в 10 раз, для юридических и должностных лиц – в 2 раза.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России. Глава государства призвал не допустить сложной ситуации, сравнимой с 2021 годом.