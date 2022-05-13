ГИБДД проведет рейд среди велосипедистов и пользующихся самокатами в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 13 по 15 мая пройдет рейд по выявлению нарушений со стороны велосипедистов и горожан, которые пользуются электросамокатами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

"Особое внимание инспекторов ДПС будет уделено работникам служб доставки – по статистике именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час.

При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

