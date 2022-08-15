"Московский патруль": полиция задержала мужчину, подпалившего машину на улице Камова

Столичные полицейские задержали вероятного пиромана, который поджег автомобиль на улице Камова.

В полицию о возгорании сообщили очевидцы. Правоохранители прибыли на место ЧП вместе с экстренными службами. Почти сразу же стало понятно, что пожар – не случайность.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и заметили поджигателя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.