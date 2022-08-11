На юге Москвы сгорела машина. Это случилось прямо во дворе жилого дома на Бирюлевской улице. Полыхала BMW.

Огонь жители снимали из окон. По словам очевидцев, было несколько мелких взрывов. Сначала люди думали, что кто-то запускает петарды.

В итоге 1 машина сгорела полностью, еще 6 повреждены от пожара. Основная версия у следователей – умышленный поджог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.