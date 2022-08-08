"Рейд 112": автомобиль сбил детеныша оленя на МКАД

Автомобиль такси сбил в детеныша оленя, когда тот перебегал дорогу на 97-м километре МКАД. Около 00:00 в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, которому стало плохо возле выхода станции метро "Рязанский проспект".



Около 01:00 на севере столицы молодая пара уединилась на берегу Большого Садового пруда с удочками. В какой-то момент к ним подошел мужчина, представился охранником и попросил покинуть место рыбалки. Никаких документов он не предоставил. В результате завязалась словесная перепалка и вспыхнул конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

