"Московский патруль": следователи выяснят мотивы убийства супругов в Балашихе

В подмосковной Балашихе следователи выясняют мотивы убийства супружеской пары. Пенсионеров обнаружили с колото-резаными ранами в их квартире.

По данным СМИ, убийство могло произойти несколько дней назад. В самой квартире царил беспорядок: были разбросаны вещи и открыты шкафы. Не исключено, что супруги стали жертвами разбойного нападения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

