Шестое августа 2022 года в Москве может войти в тройку самых жарких

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам пообещали 32-градусную жару в субботу, 6 августа. Этот день может войти в тройку самых жарких наряду с показателями 2010 и 2014 годов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик подчеркнул, что такая температура на 9–10 градусов выше положенной климатической нормы августа.

"Столь высокая температура в этот день бывает крайне редко: в прошлом веке на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров ни разу не достигли отметки в плюс 30 градусов. В век глобального потепления такое случалось лишь дважды: в самом знойном 2010 году (37,6 градуса) и в 2014 году – 30,4 градуса. То есть ожидаемая в субботу температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа", – заявил Тишковец.

Он добавил, что волна 30-градусной жары в конце этой недели станет заключительной этим летом.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.