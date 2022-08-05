"Московский патруль": жители добились прекращения строительства ТЦ в Реутове

В подмосковном Реутове местные жители добились прекращения строительства торгового центра. Скандал разгорелся после того, как подрядчики начали уничтожать деревья и парковку возле одного из многоэтажных домов. Оказалось, что территорию сдали в аренду.

Эта история дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Лишь после возбуждения уголовного дела местные чиновники неожиданно осознали, что произошла ошибка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

