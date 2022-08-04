"Московский патруль": СК изучает версии пожара на складе Ozon в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета сегодня весь день работали на месте сгоревшего склада интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре. По уголовному делу уже допрошены десятки человек, среди которых и непосредственные очевидцы возгорания.

Следователи пока рассматривают три основные версии: короткое замыкание электропроводки, нарушение техники безопасности во время сварочных работ и неосторожное обращение с огнем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.