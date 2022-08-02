"Москва и мир": Народный парк и зной в Великобритании

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В Печатниках начали приводить в порядок Народный парк. Его благоустроят по программе "Развитие городской среды". Специалисты отремонтируют покрытие спортивных площадок, установят ограждение прибрежной зоны, сделают пешеходные и велодорожки и спуски к воде. Также в парке появится несколько зон отдыха. В нижней части парка создадут мангальную зону, восстановят каток. Также заменят площадку для выгула животных и отремонтируют голубятню. Парк дополнительно озеленят, высадят десятки кустарников и деревьев.
В Москве за два месяца выплатили почти 50 миллионов рублей по ковидной амнистии. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Компенсацию получили граждане и бизнес. Заявление на возмещение денег за оплаченные штрафы можно подать до 31 декабря. Средства возвращают почти за все нарушения, кроме несоблюдения режима самоизоляции.
В столице все ковидные запреты сняли в начале лета, но уже в июле заболеваемость снова начала расти. Пока действует только рекомендация Роспотребнадзора носить маски, пользоваться антисептиками в общественных местах и ревакцинироваться. Все это связано с распространением в России новых более заразных подвидов "Омикрона", в том числе подштамма "Кентавр". Особенных симптомов не обнаружено, болезнь протекает как обычное ОРВИ. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения.
За неделю в Великобритании жертвами аномальной жары стали около 11 тысяч человек. Это почти на 20% выше аналогичного показателя за последние пять лет. Африканский зной пришел в королевство в первой половине июля. Температура воздуха в некоторых регионах превышала отметку в 40 градусов.
Зашкаливают уличные термометры и в Испании. Власти страны вынуждены были ввести ограничения на использование воды. Среди регионов, где начали действовать такие меры – Барселона и Малага. Где-то запрещено наполнять бассейны и мыть машины, а где-то отключают водоснабжение по ночам. При этом, согласно прогнозам, жара Испании в августе сохранится, а осадков не ожидается.
Вошел в историю метеонаблюдений июль 2022 года и в Москве. Он стал одним из самых жарких за последние 70 лет. Среднесуточная температура воздуха на один градус превысила норму. Самым знойным признали 11 июля – почти 33 градуса. До этой же отметки столбики термометров могут подняться к концу недели.
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