Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на поддержку мероприятия.

Главной площадкой станет Красная площадь. Планируется, что в фестивале примут участие музыканты из Армении, Египта, Индии и Таиланда. Россию же представят оркестры Минобороны, ФСО, Росгвардии и МЧС. В качестве специального гостя выступит детский ансамбль скрипачей Луганской Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

