Гости фестиваля "Московское варенье" смогут попробовать арбузный мед и лавандовый сироп

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московское варенье. Возвращение легенды" объединил производителей из 20 регионов России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На его площадках москвичи и туристы могут выбрать оригинальные десерты, мороженое ручной работы, сиропы из дальневосточных ягод, лавандовые и имбирные пряники и многое другое.

В частности, на Тверской площади гостям предложат ремесленное варенье. Самые разные сорта приготовлены из гречки, лаванды без сахара, перца, диких ягод, сосновых шишек, клюквы и кедрового ореха. Также можно попробовать сладости из рябины, ягод лимонника и двух сортов жимолости.

На этой площадке можно найти сладости из козьего молока, помадку сливочную, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, конфеты с кедровым орехом, птичье молоко с Камчатки, 20 видов мороженого ручной работы. С Дальнего Востока в Москву привезли сиропы из диких ягод, сбитень, чай, взвар и травяные сборы.

На Профсоюзной улице предлагают на десерт кахету – мягкую карамель из козьего молока, приготовленную по традиционному мексиканскому рецепту. Варят ее без использования консерваторов, усилителей вкуса и загустителей. На прилавках на Коптевском бульваре можно найти экологически чистые фермерские мармелады, варенья, томленые и протертые ягоды, соки, нектары, смузи и конфитюры.

На Городецкой улице можно купить крафт-соусы, десерты, компоты, арбузный мед, ореховые снеки, пастилу, зефир, смокву. Также там можно попробовать пишмание – сладость, представляющую собой клубки из тонких нитей, состоящих из обжаренных в масле муки и сахара.

На улице Святоозерской и сквере возле станции метро "Некрасовка" представлены горный чай, мед и продукция пчеловодства. На площадках на Митинской улице, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на улице Ключевой и Коптевском бульваре гостей ждет продукция из лаванды.

Дары Сибири ждут гостей площадок на улицах Матвеевской и Вешняковской. В частности, там можно попробовать таежное варенье, кедровые орешки, эликсиры, сбитни, леденцы. Кнекерсы можно попробовать на площади Славы. Это зерновые чипсы, а также шоколадные конфеты с гречкой.

На Ореховом бульваре продают фруктовый сыр и русскую национальную коврижку с медом, сухофруктами и курагой.

На площадке на бульваре Дмитрия Донского можно купить ягодные варенья, бальзамы на меду и натуральное мороженое. На Профсоюзной улице на прилавках можно найти мороженое ручной работы без красителей и консервантов. Также на этой площадке можно попробовать японские замороженные десерты моти.

В 16-м микрорайоне Крюкова предлагают попробовать разные виды покровских пряников: классические печатные, глазированные, расписанные вручную художниками, эксклюзивные шоколадные, изысканные имбирные или мятные.

23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Торговые шале украсили цветами и арками с яркими растениями. Дополняют их главные символы фестиваля – разноцветные банки "Московского варенья". На площадках можно посетить мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические или экологические.

