30 января, 17:14

Происшествия

Житель Сыктывкара избил девушку телефоном из-за звонка с предложением отдохнуть

Фото: depositphotos/blinow61

Житель Сыктывкара избил девушку телефоном, на который ей позвонили с предложением отдохнуть. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

По информации ведомства, инцидент произошел в ноябре 2025 года на даче мужчины, где он проводил время со своей знакомой. В какой-то момент его спутнице позвонили и пригласили отдохнуть в другое место. Это спровоцировало ссору между мужчиной и женщиной.

В результате хозяин дачного участка стал бить знакомую по голове ее же телефоном. Напавший признал вину в содеянном, извинился перед женщиной, возместил ей расходы на лечение и компенсировал моральный вред.

Уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Курской области 60-летняя женщина избила своего сожителя замороженным хлебом. Драка возникла дома во время распития спиртных напитков. Она началась из-за того, что мужчина допил алкоголь, пока его спутница ненадолго отходила.

Конфликт из-за собаки без намордника привел к драке в доме в Москве

