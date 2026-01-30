Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 16:37

Происшествия

Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после хоккейного матча в Новосибирске

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после хоккейного матча "Сибири" и екатеринбургского "Автомобилиста" в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 23 декабря. Игра завершилась со счетом 0:5. Мужчина в состоянии опьянения нарушил правила поведения зрителей на спортивном мероприятии. У него возник конфликт с сотрудником службы безопасности "Сибири", который перерос в потасовку.

Правоохранители пытались остановить болельщика, однако тот нанес не менее трех ударов ногой по телу и рукам полицейского. После этого злоумышленника поместили в патрульную машину в отсек для задержанных, но через открытую дверь он вновь ударил ногой сотрудника полиции, попав ему в лицо.

По факту произошедшего было возбуждено дело о применении насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Материалы уже направлены в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Во время ознакомления с ними злоумышленник просил рассмотреть дело в особом порядке.

Ранее драка произошла в Москве после футбольного матча, в котором "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. Соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как несколько болельщиков одной команды нападают на фаната другой у трибуны "В" на стадионе "Лукойл-Арена".

В результате были задержаны 95 человек, которые нарушили общественный порядок во время матча. С помощью системы идентификации болельщиков выявили 3 участников драки.

В результате спровоцировавший конфликт болельщик ЦСКА был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований. Ему назначили 5 суток ареста. Кроме того, мужчина в течение 3 лет не сможет ходить на матчи.

По аналогичной статье к ответственности привлекли двух фанатов "Спартака". При этом один из них был не только арестован на 5 суток, но и выдворен из страны, так как является гражданином другого государства.

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика