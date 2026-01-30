Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после хоккейного матча в Новосибирске

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после хоккейного матча "Сибири" и екатеринбургского "Автомобилиста" в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 23 декабря. Игра завершилась со счетом 0:5. Мужчина в состоянии опьянения нарушил правила поведения зрителей на спортивном мероприятии. У него возник конфликт с сотрудником службы безопасности "Сибири", который перерос в потасовку.

Правоохранители пытались остановить болельщика, однако тот нанес не менее трех ударов ногой по телу и рукам полицейского. После этого злоумышленника поместили в патрульную машину в отсек для задержанных, но через открытую дверь он вновь ударил ногой сотрудника полиции, попав ему в лицо.

По факту произошедшего было возбуждено дело о применении насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Материалы уже направлены в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Во время ознакомления с ними злоумышленник просил рассмотреть дело в особом порядке.

Ранее драка произошла в Москве после футбольного матча, в котором "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0. Соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как несколько болельщиков одной команды нападают на фаната другой у трибуны "В" на стадионе "Лукойл-Арена".

В результате были задержаны 95 человек, которые нарушили общественный порядок во время матча. С помощью системы идентификации болельщиков выявили 3 участников драки.

В результате спровоцировавший конфликт болельщик ЦСКА был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил поведения при проведении спортивных соревнований. Ему назначили 5 суток ареста. Кроме того, мужчина в течение 3 лет не сможет ходить на матчи.

По аналогичной статье к ответственности привлекли двух фанатов "Спартака". При этом один из них был не только арестован на 5 суток, но и выдворен из страны, так как является гражданином другого государства.