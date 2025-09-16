Футбольный матч Первой лиги между "Родиной" и "Факелом" завершился дракой

Фото: телеграм-канал "Лига PARI"

Серьезная потасовка произошла по итогу матча 10-го тура Первой лиги, в котором встретились футболисты московской "Родины" и воронежского "Факела". Встреча прошла на стадионе "Арена Химки".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Родины". Однако после финального свистка произошел конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Позже конфликт перерос в драку.

Главный арбитр матча Игорь Капленков показал несколько красных и желтых карточек.

Ранее сборная России по футболу обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1. Матч прошел в городе Эр-Райян. Следующий товарищеский матч состоится между сборной России и командой Ирана в Волгограде 10 октября.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщал, что лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Он назвал лимит чересчур мягким, а также добавил, что не стоит апеллировать к иностранному опыту.