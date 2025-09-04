Министр спорта РФ Дегтярев заявил об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ

Фото: 123RF/arifrumi

Лимит на легионеров в чемпионате России с сезона-2028/29 будет ужесточен по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он назвал лимит чересчур мягким, а также добавил, что не стоит апеллировать к иностранному опыту.

"9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую премьер-лигу, клубы, все руководство в Минспорте, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат "5 на 10" в 2028 году и плавное снижение", – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министр также указал, что государство лишь устанавливает цель, а в задачи клубов входят развитие академий и поиск молодых футболистов.

"Это вопрос регионов, а регионы у нас отвечают за развитие в целом детско-юношеского спорта по закону и Конституции РФ. Поэтому разговор будет обстоятельный", – добавил министр.

Он напомнил, что во многих странах действует достаточно жесткий лимит. Например, в Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза. При этом в заявке на матч не может фигурировать более 3 из них.

Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ) 5 августа. Тогда он обратил внимание, что изменения будут вноситься плавно и постепенно.

На данный момент каждая команда РПЛ имеет право заявлять по 13 иностранных футболистов, а на поле могут выходить 8 таких игроков. Как указывал Дегтярев, изменения нужны для того, чтобы давать возможность практиковаться молодым российским игрокам.