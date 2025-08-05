Министр спорта РФ Дегтярев рассказал о планах по изменению лимита на легионеров

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Глава Минспорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ), которое произойдет в этом году. Об этом он сообщил в интервью изданию "Коммерсант".

Министр заявил, что ужесточать лимит будут плавно и постепенно. Оптимальным вариантом Дегтярев назвал формулу, при которой количество иностранных футболистов на поле ограничивается 5 игроками, а в клубной заявке может присутствовать лишь 10 легионеров.

Сейчас каждая команда РПЛ имеет право заявлять по 13 иностранных футболистов. На поле при этом могут выходить лишь 8 иностранных игроков. Дегтярев объяснил, что такие изменения нужны для того, чтобы давать возможность практиковаться молодым российским игрокам.

Ранее Владимир Путин раскритиковал возможное снятие ограничений на количество легионеров в чемпионате России по футболу. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по этому вопросу остается за Российским футбольным союзом (РФС).

