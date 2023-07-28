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Футболистов из стран БРИКС могут перестать считать легионерами в России. Об этом заявил генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в ходе саммита "Россия – Африка".

"Лимит определяется Минспортом, не РФС. Если такой договор будет подписан, то да, легионеры из таких стран могут не считаться легионерами в России", – передает RT слова Митрофанова.

В мае 2023 года Владимир Путин поручил правительству представить предложения относительно организации спортивных игр стран – участниц БРИКС. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин на саммите "Россия – Африка" заявил, что игры БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года.

Матыцин добавил, что в программу Игр войдут 25 видов спорта. В соревнованиях смогут принять участие национальные команды и команды из других стран.