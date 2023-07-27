Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года

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Игры БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на саммите "Россия – Африка".

"Мы получили подтверждение от Казани", – заявил он.

По его словам, в программу войдут 25 видов спорта. В соревнованиях смогут принять участие национальные команды и команды из других стран.

Ранее Владимир Путин поручил правительству представить предложения относительно организации спортивных игр стран – участниц БРИКС. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.

В 2021 году в Казани прошли первые спортивные Игры стран СНГ. Как отмечал зампред исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, они стали новой ступенью общей спортивной жизни на постсоветском пространстве и объединили в себе как идеалы олимпийского движения, так и традиции народов стран СНГ.

В этом году состоятся уже вторые Игры стран СНГ. Они пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа. На них будут представлены такие виды спорта, как волейбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, гандбол, бокс, а также плавание.

