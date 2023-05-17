Путин поручил представить предложения по проведению спортивных игр БРИКС в 2024 году

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Владимир Путин поручил правительству представить предложения относительно организации спортивных игр стран – участниц БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС", – говорится в списке поручений по итогам совещания с кабмином 2 мая.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предложения должны быть представлены президенту до 1 июля текущего года.

В 2021 году в Казани прошли первые спортивные Игры стран СНГ. Как отмечал зампред исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, они стали новой ступенью общей спортивной жизни на постсоветском пространстве и объединили в себе как идеалы олимпийского движения, так и традиции народов стран СНГ.

В этом году состоятся уже вторые Игры стран СНГ. Они пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа. На них будут представлены такие виды спорта, как волейбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, гандбол, бокс, а также плавание.

