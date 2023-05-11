Винер заявила, что российских спортсменов "хотят причислить к бомжам"

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что России следует найти положительные стороны в отстранении ее атлетов от соревнований и перестроиться на спортивное сотрудничество с другими странами. Так она прокомментировала ситуацию с дискриминацией российских спортсменов.

"С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам. Но, с другой стороны, нам дали возможность сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали регионы, а у нас их 80 с лишним, поэтому у нас 80 с лишним прекрасных команд", – цитирует ее РИА Новости.

Винер считает, что изоляция даже помогла развитию российского спорта. В то же время она предлагает наладить спортивное сотрудничество со странами ШОС и БРИКС. По ее мнению, в этом контексте можно было бы создать какую-то альтернативную спортивную лигу по аналогии с НХЛ и КХЛ в хоккее и даже организовать собственные Олимпийские игры.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

Позже, следуя рекомендациям МОК, целый ряд спортивных организаций допустили россиян до соревнований под своей эгидой. В их числе были Международная федерация дзюдо (IJF) и Международная федерация фехтования (FIE).

Тем не менее уже 2 мая после изучения биографических данных IJF объявила об отказе восьми российским спортсменам в допуске к чемпионату мира в Дохе. А 11 мая стало известно, что FIE не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и некоторых других спортсменов.



Олимпийский комитет России будет добиваться изменения рекомендаций МОК