Кремль негативно оценил недопуск спортсменов РФ Международной федерацией фехтования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Кремль негативно оценивает отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить к участию российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями", – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, спортсмены "должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны".

Ранее сообщалось, что FIE не допустила к соревнованиям российских олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую, Софию Позднякову и других спортсменов. При этом в марте этого года FIE приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), к соревнованиям могут быть допущены российские спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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