Ирина Винер оспорила отстранение от работы на турнирах под эгидой FIG

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер российской сборной Ирина Винер оспорила свое отстранение от деятельности на международных соревнованиях. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Я считаю вынесенные в отношении меня <...> санкции несправедливыми и после консультаций с юристами приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал", – сообщила Винер.

6 марта дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла решение об отстранении Ирины Винер на два года от работы на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

После вступления ограничений в силу ей нельзя принимать участие или получать аккредитацию на работу на международных соревнованиях. Также она не сможет выступать в качестве тренера или главы делегации.



Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года

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