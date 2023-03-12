Винер заявила, что художественная гимнастика в России стала сильнее после ввода санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что художественная гимнастика в стране стала сильнее после ввода санкций, сообщает ТАСС.

"Сейчас я не смотрю эти чемпионаты мира и Европы. Мне это неинтересно. Я смотрю наши турниры и понимаю, что именно они являются настоящими чемпионатами мира", – заявила Винер.

По словам тренера, в российских турнирах участвует большое количество регионов. Так, на последнем чемпионате России были заявлены 60 команд в групповых упражнениях. Винер сказала, что такого раньше не было. Она отметила, что в данный момент идет серьезная борьба за высокие оценки и попадание в сборную.

"Я думаю, что художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря этим санкциям", – заявила Винер.

Она добавила, что российская гимнастика двигается вперед хорошими темпами.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение об отстранении Винер от деятельности на международных соревнованиях. Запрет будет действовать два года.

Согласно информации, ей нельзя принимать участие или получать аккредитацию на работу на международных соревнованиях. Она не сможет выступать в качестве тренера или главы делегации.



Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

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