Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение об отстранении президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер от деятельности на международных соревнованиях. Запрет будет действовать два года, заявила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Согласно информации, ей нельзя принимать участие или получать аккредитацию на работу на международных соревнованиях. Она не сможет выступать в качестве тренера или главы делегации.

"Период в два года будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения", – отмечается в заявлении.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. Там выразили надежду на то, что спорт имеет объединяющую силу.

Организация заявила, что поддерживает возможность спортсменов принимать участие в спортивных мероприятиях вне зависимости от их национальности и гражданства.

МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!