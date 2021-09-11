Песков прокомментировал заявление Путина о лимите на легионеров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".
"Это высказанное мнение президента", – отметил Песков.
Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остается за Российским футбольным союзом.
Ранее Путин раскритиковал возможное снятие ограничений на количество легионеров в российском футболе.
Президент затронул данный вопрос на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
"Вам, что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть", – сказал Путин.
До этого президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Эту инициативу поддержали клубы РПЛ на общем собрании.
Также идею отмены лимита поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, это позволит поднять уровень российского футбола за счет конкуренции спортсменов.
В настоящее время в РПЛ действует лимит "8+17", согласно которому в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев.
Систему российского футбола реформируют
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