Систему российского футбола реформируют

Российский футбол ждут глобальные перемены. Об этом объявили в Российском Футбольном Союзе.

Футбольные чиновники пообещали, что все будет сделано по науке. К работе привлекли аналитиков голландской компании Hypercube, которые в свое время работали со сборными Бельгии, Дании и Австрии.

Они разработали 4 варианта реформирования нашего футбола. Окончательное решение примут в ближайшее время. Но есть информация, что могут, в частности, отменить лимит на легионеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.