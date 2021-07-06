Прославившийся фанат сборной Швейцарии рассказал о подарке российского болельщика

Фото: twitter.com/IntChampionsCup

Фанат сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, чья реакция на гол в ворота Франции в матче 1/8 финала Евро-2020 стала популярным мемом, поделился, какой подарок сделал ему российский болельщик. Об этом сообщает "Газета.ру".

Перед игрой Швейцарии и Испании в 1/4 финала Евро-2020 футбольные фанаты встретились напротив стадиона в Санкт-Петербурге.

"Один из российских фанатов подарил мне футболку с моим изображением. На передней стороне футболки – мое грустное лицо, а на задней – кричащее после гола Швейцарии в ворота Франции. Думаю, что я сохраню эту футболку у себя и буду иногда надевать дома", – рассказал Лаутенбах.

Ранее болельщику, который пришел с российским флагом на трибуну с украинскими фанатами, порвали футболку. Инцидент произошел во время матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции (2:1).

