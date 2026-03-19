19 марта, 10:28

Спорт

Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский нападающий и капитан "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф.

Это произошло во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Овечкин забросил шайбу на 29-й минуте встречи, после чего счет стал 1:0 в пользу "Вашингтона". Кроме того, для нападающего это стало 25-й шайбой в текущем чемпионате, прервав безголевую серию из шести игр.

Это 922-я заброшенная шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. Кроме того, в списке лучших снайперов с учетом плей-офф россиянин занимает второе место, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки, у которого на счету 1 016 шайб.

Для "Вашингтона" игра завершилась со счетом 4:1, благодаря чему команда поднялась на 5-е место в Столичном дивизионе, набрав 76 баллов в 69 матчах. "Оттава", в свою очередь, имеет 77 очков после 67 игр и занимает 6-е место в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче, 21 марта, "Вашингтон" примет "Нью-Джерси". "Оттава" 20 марта сыграет дома с "Нью-Йорк Айлендерс".

Ранее Овечкин заявил, что не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. По его словам, итоговое решение будет зависеть от физической формы. Он указал, что хоккей сейчас жесткий и быстрый и в силу своего возраста ему тяжело соперничать с молодыми парнями.

