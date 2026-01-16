Форма поиска по сайту

16 января, 12:02

Спорт
Глава НХЛ Беттмэн выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге

В НХЛ высказались о возможном уходе Александра Овечкина из лиги

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил надежду, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин будет и дальше играть в лиге. Его слова передает журналист Тарик Эль-Башир, который опубликовал пост в соцсети X.

Однако Беттмэн отметил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ будет принимать сам спортсмен. По его словам, лига примет с уважением вердикт россиянина.

"Если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере (Овечкина. – Прим. ред.) в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно", – заключил глава НХЛ.

Ранее Овечкин, говоря про возможную игру с сыном в одной команде, заявил, что не планирует продолжать спортивную карьеру до 50 лет. Россиянин рассказал, что его дети ждут, когда он завершит карьеру.

При этом Овечкин отметил, что его страсть к хоккею не угасла и он хотел бы сыграть в матчах в составе московского "Динамо".

Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу в НХЛ

