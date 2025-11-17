Хоккеист Овечкин рассказал, что его дети хотят, чтобы он закончил карьеру

Фото: ТАСС/AP/Karl B DeBlaker

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, говоря в подкасте Hockey Lifers про возможную игру с сыном в одной команде, заявил, что не планирует продолжать спортивную карьеру до 50 лет.

Россиянин рассказал, что его дети ждут, когда он завершит карьеру. При этом Овечкин отметил, что его страсть к хоккею не угасла и он хотел бы сыграть в матчах в составе московского "Динамо".

"Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно все сложится", – добавил капитан "Вашингтон Кэпиталз".

В ночь на 16 ноября команда Овечкина проиграла "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Несмотря на это, россиянин забросил шайбу и сделал результативный пас.

Заброшенная в данной игре шайба стала для него 979-й (902 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Теперь Овечкину нужно забить еще 37 голов, чтобы сравняться с рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился 1 016 шайбами в НХЛ с учетом плей-офф.

Овечкин ранее первым в истории забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Достичь рекордной отметки удалось в домашнем матче против команды "Сент-Луис Блюз". Шайбы также забросили сокомандники Овечкина Джон Карлсон, Том Уилсон и Энтони Бовилье.

В прошлом сезоне спортсмен побил рекорд Гретцки по числу забитых шайб – в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю. На церемонии празднования россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку.

