Овечкин назвал свой 900-й гол в НХЛ особенным моментом

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин назвал особенным моментом 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Приятно, что все закончилось и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово", – приводит слова спортсмена агентство Associated Press (AP).

Овечкин отметил, что это огромная цифра, которую никто никогда не достигал в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающему удалось достичь рекордной отметки в домашнем матче против команды "Сент-Луис Блюз". Игра завершилась со счетом 6:1. Остальные шайбы забросили сокомандники Овечкина.

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу забитых шайб – в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу. На церемонии празднования россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку на пути к этому рекорду.