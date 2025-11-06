Форма поиска по сайту

06 ноября, 05:02

Спорт

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский хоккеист и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Достичь рекордной отметки Овечкину удалось в домашнем матче против команды "Сент-Луис Блюз". Матч еще продолжается, на момент публикации счет встречи 4:0 в пользу "Вашингтона". Остальные шайбы забросили сокомандники Овечкина Джон Карлсон, Том Уилсон и Энтони Бовилье.

В прошлом сезоне Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу.

На церемонии празднования по случаю достижения россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку на пути к этому рекорду. Овечкина поздравили сам Гретцки, баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер.

Александр Овечкин поиграл со щенком, которого назвали в его честь

