29 октября, 09:44

Овечкин: решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья

Овечкин рассказал, от чего будет зависеть решение о завершении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил, что его решение о завершении карьеры будет принято исходя из состояния здоровья.

Россиянин в интервью телеканалу ESPN отметил, что после завершения спортивной карьеры сможет играть в футбол со своими детьми или кататься с ними на коньках. При этом сейчас он заявил, что хочет получать энергию от фанатов и наслаждаться каждым моментом.

Овечкин играет в составе "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018-м команда выиграла Кубок Стэнли. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу в регулярных сезонах. Он побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

В настоящее время у Овечкина 899 заброшенных шайб. Россиянин упрочил лидерство по числу победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ (137) и в списке лучших снайперов турнира после гола и результативной передачи в матче с "Коламбусом".

Овечкин включен в книгу рекордов РФ как лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ

