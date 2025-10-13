Овечкин повторил результат Лемье по числу очков в выездных матчах с учетом плей-офф

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил результат канадского хоккеиста Марио Лемье по числу набранных очков по системе "гол+пас" в выездных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом плей-офф, передает "Газета.ру".

В частности, россиянин отдал голевую передачу в игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" и заработал 861-е очко. Теперь он делит с Лемье шестую строчку по количеству набранных баллов по системе "гол+пас" в выездных матчах НХЛ с учетом плей-офф. Первое место в данном рейтинге занимает канадский хоккеист Уэйн Гретцки с 1 459 очками.

Матч с "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился победой "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 1:0. Шайбу забросил Энтони Бовиллье на 32-й минуте встречи.

Овечкин находился на льду 14 минут. Россиянин, помимо голевой передачи, осуществил 3 броска в створ ворот и реализовал 4 силовых приема. Хоккеист не может забить гол уже 3 игры подряд.

Ранее Овечкин обновил рекорд по числу сезонов НХЛ. В четверг, 9 октября, хоккеист вышел на лед в первом матче сезона с "Бостон Брюинз".

Этот сезон стал 21-м в карьере россиянина в данной лиге. До этого по 20 сезонов в НХЛ провели Евгений Малкин и Сергей Гончар.

