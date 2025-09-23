Хоккеист Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналистку The Hockey News Сэмми Зильбер.

Овечкин стал выходить на лед в специальном свитере синего цвета, исключающем контакты, уточнила она в посте в соцсети X.

О том, что спортсмен получил травму нижней части тела, стало известно 18 сентября. По словам журналиста Тарика Эль-Башира, Овечкин не смог завершить тренировку перед началом нового сезона и планировал пройти медицинское обследование.

Сам хоккеист не смог назвать точные сроки восстановления. При этом главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин получил несерьезную травму и его досрочный уход с тренировки был связан лишь с мерами предосторожности.

