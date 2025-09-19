Овечкин не смог назвать точные сроки восстановления от травмы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог назвать точные сроки восстановления от полученной на тренировке травмы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RMNB.

Хоккеист заявил, что узнает, когда сможет приступить к тренировкам, 20 сентября. При этом главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери считает, что Овечкин быстро вернется на лед.

Карбери рассказал, что травма капитана клуба была несерьезной, поэтому его досрочный уход с тренировки был связан лишь с мерами предосторожности. По словам главного тренера команды, россиянин будет восстанавливаться примерно пару дней.

О травме Овечкина стало известно накануне, 18 сентября. По предварительным данным, он не смог завершить тренировку перед началом нового сезона из-за травмы нижней части тела. Хоккеисту предстоит пройти медицинское обследование.