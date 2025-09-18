Овечкин получил травму на тренировке

Фото: ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не смог завершить тренировку перед началом нового сезона из-за полученной травмы. Об этом со ссылкой на клуб на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Спортсмен получил травму нижней части тела. Согласно информации от источника, хоккеист планирует пройти медицинское обследование.

Ранее Овечкин был выбран одним из послов международного музыкального конкурса "Интервидение". Как отметили организаторы мероприятия, достижения спортсмена стали неотъемлемой частью истории мирового спорта.

В рамках нового назначения задача Овечкина будет заключаться в воодушевлении и объединении народов под эгидой "Интервидения". Кроме того, он представит публике кубок конкурса.

