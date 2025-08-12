ФНС заблокировала счета ИП хоккеиста Александра Овечкина

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала некоторые счета капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".

По данным сервиса, хоккеист зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) с 31 августа 2022 года. Его деятельность связана с арендой интеллектуальной собственности и других подобных продуктов, помимо авторских прав.

Причиной для временной блокировки счетов стало отсутствие налоговой декларации, которую налогоплательщик не передал в соответствующий орган в течение 20 дней после истечения срока ее подачи. В частности, документы по ИП Овечкина не поступали несколько раз с 2023 года. В связи с этим в июне 2023-го было две приостановки счетов, столько же – в июне 2024-го, и еще одна – в июле 2025-го.

Ранее ФНС сняла ограничения со счетов композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, которые были заблокированы 18 июля. Уточнялось, что певец является индивидуальным предпринимателем (ИП) с 1997 года. Его основная деятельность связана с исполнительным искусством.