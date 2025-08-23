23 августа, 14:03Культура
Александр Овечкин стал послом конкурса "Интервидение"
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщает телеграм-канал мероприятия.
Как отметили организаторы "Интервидения", достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта.
"Александр Овечкин не просто выдающийся спортсмен, но и символ силы, воли к победе и вдохновения для миллионов людей по всему миру <…> теперь у него появилась новая миссия – воодушевлять и объединять народы под эгидой "Интервидения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок "Интервидения".
Конкурс состоится в Москве 20 сентября. Россию на нем представит певец Shaman. Песню для него написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.
Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей, а также Кубок "Интервидения". Как отметил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, денежное награждение станет стимулом для участников.
Овечкин включен в книгу рекордов РФ как лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ