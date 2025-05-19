Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" будет представлять певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.). Об этом сообщили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в Москве и Подмосковье зимой текущего года. Мероприятие будет организовано для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Музыкальный конкурс состоится 20 сентября. Участие в нем уже подтвердили более 20 государств, среди которых Китай, государства Африки и Латинской Америки. При этом Путин также выразил надежду на участие белорусских артистов.

На подготовку и проведение "Интервидения" будет выделено 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует российский МИД.