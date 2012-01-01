Что известно о международном конкурсе "Интервидение"-2025

В Сети распространилась информация, что на первом международном песенном конкурсе "Интервидение", который пройдет в этом году в Москве, Россию представит Shaman. Однако сам исполнитель слухи не подтверждает, а в оргкомитете фестиваля заявили, что окончательное решение по поводу участника от нашей страны еще не принято. Что известно о событии на данный момент – в материале Москвы 24.
"Если страна позовет – пойду"
22 марта в СМИ появилась новость, что на музыкальном конкурсе "Интервидение" Россию представит певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Однако в тот же день директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева опровергла информацию, уточнив, что участник еще не определен. В оргкомитете "Интервидения" также добавили, что сообщат официально, когда кандидатура будет утверждена.
При этом ранее сам Shaman заявлял журналистам о готовности стать представителем от России.
3 февраля президент России Владимир Путин издал указ о проведении международного музыкального фестиваля "Интервидение". Известно, что в конкурсе в 2025 году примут участие более 20 стран, среди которых Китай, страны СНГ и ШОС, а также государства Латинской Америки и Африки.
"Интервидение" будет способствовать дальнейшему развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Планируется, что мероприятие пройдет осенью 2025 года на территории Москвы и Московской области. 21 марта стало известно, что на подготовку и проведение "Интервидения" выделят 750 миллионов рублей из резервного фонда правительства.
"Сильная позиция"
Многие восприняли "Интервидение" как достойную альтернативу международному песенному конкурсу "Евровидение", от участия в котором Россию отстранили в феврале 2022 года по решению Европейского вещательного союза.
Певица Мария Кац, которая впервые представила Россию на "Евровидении" в 1994 году, в беседе с RT заявила, что "Интервидение" даст возможность талантливым отечественным исполнителям и композиторам показать себя.
Продюсер Яна Рудковская тоже с воодушевлением восприняла идею нового песенного конкурса международного уровня. Ведь именно ее подопечный Дима Билан в 2008 году стал единственным участником от РФ, победившим на "Евровидении".
"У нас теперь будет свой музыкальный конкурс – "Интервидение"! Надеюсь, он станет по-настоящему свободным от политических высказываний и повесточки, как и полагается (спорту, впрочем, тоже), и там смогут выступать исполнители поп-музыки всех стран! <...> Уверена, что будет глобальный масштаб", – написала в своем блоге Рудковская в феврале.
В свою очередь, продюсер Виктор Дробыш заявил в интервью телеканалу "Звезда", что считает создание собственного песенного конкурса проявлением силы.
"Это правильное решение. Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция – стучаться в дверь, а сильная позиция – делать что-то свое, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят", – считает композитор.
Заслуженный артист России также добавил, что не против принять "посильное участие" в конкурсе.