Что известно о международном конкурсе "Интервидение"-2025

В Сети распространилась информация, что на первом международном песенном конкурсе "Интервидение", который пройдет в этом году в Москве, Россию представит Shaman. Однако сам исполнитель слухи не подтверждает, а в оргкомитете фестиваля заявили, что окончательное решение по поводу участника от нашей страны еще не принято. Что известно о событии на данный момент – в материале Москвы 24.

"Если страна позовет – пойду"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 марта в СМИ появилась новость, что на музыкальном конкурсе "Интервидение" Россию представит певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Однако в тот же день директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева опровергла информацию, уточнив, что участник еще не определен. В оргкомитете "Интервидения" также добавили, что сообщат официально, когда кандидатура будет утверждена.

При этом ранее сам Shaman заявлял журналистам о готовности стать представителем от России.



певец Shaman Если страна позовет – пойду.

3 февраля президент России Владимир Путин издал указ о проведении международного музыкального фестиваля "Интервидение". Известно, что в конкурсе в 2025 году примут участие более 20 стран, среди которых Китай, страны СНГ и ШОС, а также государства Латинской Америки и Африки.

"Интервидение" будет способствовать дальнейшему развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества.



Михаил Швыдкой спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Притом, конечно, для нас важно, чтобы этот конкурс нес наше понимание ценностей. Важно, чтобы мы здесь выступали с позицией не страны, которая цензурирует что-то, но которая продвигает собственное понимание того, какой должна быть культура.

Планируется, что мероприятие пройдет осенью 2025 года на территории Москвы и Московской области. 21 марта стало известно, что на подготовку и проведение "Интервидения" выделят 750 миллионов рублей из резервного фонда правительства.

"Сильная позиция"

Многие восприняли "Интервидение" как достойную альтернативу международному песенному конкурсу "Евровидение", от участия в котором Россию отстранили в феврале 2022 года по решению Европейского вещательного союза.

Певица Мария Кац, которая впервые представила Россию на "Евровидении" в 1994 году, в беседе с RT заявила, что "Интервидение" даст возможность талантливым отечественным исполнителям и композиторам показать себя.





Мария Кац певица Я убеждена, что для того, чтобы толкать свой музыкальный продукт, нужно дать трибуну всем тем чудесным людям, которым есть что сказать. Потому что все, что сейчас происходит на телевидении, – это перепевки и тиражирование того, что уже было сделано. Там нет авторского контента.

Продюсер Яна Рудковская тоже с воодушевлением восприняла идею нового песенного конкурса международного уровня. Ведь именно ее подопечный Дима Билан в 2008 году стал единственным участником от РФ, победившим на "Евровидении".

"У нас теперь будет свой музыкальный конкурс – "Интервидение"! Надеюсь, он станет по-настоящему свободным от политических высказываний и повесточки, как и полагается (спорту, впрочем, тоже), и там смогут выступать исполнители поп-музыки всех стран! <...> Уверена, что будет глобальный масштаб", – написала в своем блоге Рудковская в феврале.

В свою очередь, продюсер Виктор Дробыш заявил в интервью телеканалу "Звезда", что считает создание собственного песенного конкурса проявлением силы.

"Это правильное решение. Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция – стучаться в дверь, а сильная позиция – делать что-то свое, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят", – считает композитор.

Заслуженный артист России также добавил, что не против принять "посильное участие" в конкурсе.