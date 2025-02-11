Более 20 стран подтвердили свое участие в "Интервидении" в Москве

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Участие в конкурсе "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре текущего года, подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, конкурс должен стать одним из самых больших культурных событий этого года.

"Если в конкурсе участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, то очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу", – подчеркнул спецпредставитель главы государства.

Как считает Швыдкой, в рамках "Интервидения" не будет одного отработанного стандарта, как на "Евровидении". Он добавил, что людям покажут многоцветие популярной музыки, связанной с традициями. Команда, фонд и Первый канал смогут создать уникальный проект, у которого есть большая перспектива, уверен спецпредставитель президента.

3 февраля Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Его проведут для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Вместе с тем в российском МИД рассказывали, что приглашения принять участие в "Интервидении" направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС и некоторые государства Латинской Америки. Конкурс должен стать ежегодной площадкой для демонстрации "аутентичной национальной песенной культуры".

