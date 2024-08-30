"Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель

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"Евровидение-2025" пройдет в городе Базель в Швейцарии. Об этом заявил организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU).

Как говорится в сообщении, местом проведения 69-го конкурса песни "Евровидение" станет зал Санкт-Якобсхалле. Также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года.

Швейцария одержала победу на 68-м музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" с песней The Code, которую представил исполнитель Nemo. Певец исполнил песню на вращающейся сцене. При этом сама композиция сделана в смешанном стиле поп-музыки, рэпа и оперного вокала.

В результате голосования Nemo заработал 591 балл. На второй строчке расположился представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), а третье место досталось украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa&Maria (453 балла).

